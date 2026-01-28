"Voci dal confine", Elia Milani racconta la vita senza pace tra Israele e Palestina

“Voci dal confine” è proprio questo. Vivere nel posto più divisivo sulla faccia della Terra cercando di non farsi risucchiare da questa o quella fazione. Impossibile restare freddi.



Non lo rimane l’autore quando racconta di Abdullah, nato a Rafah e padre di nove figli che per quarant’anni ha lavorato per la famiglia israeliana Keffer. All’alba passava il confine per andare al kibbutz di Hulda, al mattino curava la stalla, al pomeriggio svolgeva piccoli lavori di saldatura, la sera rientrava a Rafah (ma a volte restava dai Keffer anche durante lo Shabbath). Poi il 7 ottobre. Il rumore della guerra sopra la testa giorno e notte. Le urla, la polvere, la voglia di scappare e la diffidenza di quegli stessi israeliani che fino a poche settimane prima aprivano casa ad Abdullah. Altra vita vissuta intensamente quella di George, arabo nato e cresciuto a Gerusalemme e quindi considerato da tutti cittadino di serie B. George nel marzo 2024 si tatua la scritta 7 Ottobre sul braccio destro. Quell’incisione lo fa apparire un pro-Israele o un pro-Gaza a seconda degli occhi che lo giudicano.