Monaco, Rubio all'Ue: "I nostri destini sono intrecciati, siamo pronti a un futuro insieme"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato di "un discorso molto positivo" che "ribadisce l'importanza delle relazioni transatlantiche", che sono "parte del Dna sia dell'Europa sia degli Stati Uniti". Il ministro non ha mancato di far sapere all'alleato Usa il suo apprezzamento nei confronti del tentativo di aggiustare il tiro sulla questione dell'Afghanistan: "È stato importante anche il riconoscimento del sacrificio dei militari italiani ed europei e degli altri paesi della Nato durante la guerra in Afghanistan questo è stato un bel segnale. Mi pare - ha concluso - che il discorso di Rubio non faccia altro che rafforzare le relazioni tra Europa e Stati Uniti, nel quale noi crediamo fortemente". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è detto certo della forza dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa: "Durano da oltre 70 anni e quindi anche quando sembra che ci siano degli screzi è come quando in casa si discute con la moglie, poi dopo ci si riappacifica e si continua la strada insieme". L'alleanza atlantica "è la base della pace nel mondo, è la base della libertà nel mondo ed è sicuramente una delle organizzazioni da conservare e da rafforzare proprio perché i suoi scopi sono sempre stati di stabilizzare, di preservare la pace, di cercare di preservare la democrazia e il diritto internazionale e mai ne abbiamo avuto bisogno come in questo momento".