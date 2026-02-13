Ue-Usa, Merz: "Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa"
"La lotta culturale del movimento Maga non è la nostra", ha aggiunto
© Ansa
"Lasciatemi iniziare con la scomoda verità: tra l'Europa e gli Usa si è aperto un divario. Il vicepresidente J. D. Vance lo ha detto molto apertamente un anno fa qui a Monaco. Aveva ragione. La lotta culturale del movimento Maga non è la nostra". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La libertà di parola da noi finisce quando questa si rivolge contro la dignità umana e la Costituzione. Noi non crediamo nei dazi doganali e nel protezionismo, ma nel libero scambio. Restiamo fedeli agli accordi sul clima e all'Oms perché convinti che solo insieme potremo risolvere le sfide globali".
"Ripariamo la fiducia, anche gli Usa hanno bisogno della Nato"
"Ripariamo e ravviviamo insieme la fiducia transatlantica. L'Europa sta facendo la sua parte", ha aggiunto Merz. "Da tre generazioni, la fiducia tra alleati, partner e amici ha reso la Nato l'alleanza più forte di tutti i tempi. L'Europa sa bene quanto questo sia prezioso. Nell'era della rivalità tra grandi potenze, nemmeno gli Stati Uniti saranno abbastanza potenti da poter agire da soli". "Cari amici, far parte della Nato non significa solo vantaggio competitivo dell'Europa. È anche il vantaggio competitivo degli Stati Uniti". "Le autocrazie possono avere seguaci; le democrazie hanno partner e alleati", ha aggiunto.
"L'ordine del dopoguerra non esiste più"
A proposito dell'ordine di sicurezza mondiale del dopoguerra, Merz ha affermato: "Temo che dobbiamo dirlo in termini ancora più chiari: quest'ordine, per quanto imperfetto fosse anche nei suoi momenti migliori, non esiste più".
"In un'era di grandi potenze la libertà è in pericolo"
In un'era di grandi potenze, la libertà "non è garantita, è in pericolo", ha sottolineato il cancelliere tedesco. "La politica delle grandi potenze in Europa non è un'opzione per la Germania - ha proseguito -. La leadership basata sul partenariato sì, le fantasticherie egemoniche no". "Noi tedeschi non agiremo mai più da soli". "Questa è la lezione permanente che abbiamo imparato dalla nostra storia. Affermiamo la nostra libertà insieme ai nostri vicini, alleati e partner", ha aggiunto il cancelliere.
"Un'Europa sovrana è la nostra migliore risposta ai tempi nuovi. Unire e rafforzare l'Europa è oggi il nostro compito più importante - ha continuato Merz -. La nostra Europa deve concentrarsi sull'essenziale, sulla salvaguardia e sull'incremento della nostra libertà, sicurezza e competitività". "L'Europa deve diventare un "vero global player", "con una propria strategia sulla politica della sicurezza". E questo "non come sostituzione della Nato" ma come suo "pilastro" forte.