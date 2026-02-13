Ue-Usa, Merz: "Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa"

"Ripariamo e ravviviamo insieme la fiducia transatlantica. L'Europa sta facendo la sua parte", ha aggiunto Merz. "Da tre generazioni, la fiducia tra alleati, partner e amici ha reso la Nato l'alleanza più forte di tutti i tempi. L'Europa sa bene quanto questo sia prezioso. Nell'era della rivalità tra grandi potenze, nemmeno gli Stati Uniti saranno abbastanza potenti da poter agire da soli". "Cari amici, far parte della Nato non significa solo vantaggio competitivo dell'Europa. È anche il vantaggio competitivo degli Stati Uniti". "Le autocrazie possono avere seguaci; le democrazie hanno partner e alleati", ha aggiunto.