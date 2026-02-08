Asse Meloni-Merz: lanciato un pre-summit Ue sulla competitività

Dopo la riunione preparatoria, a tenere il filo del vertice a Ventisette saranno Draghi e Letta, pronti a mettere i leader davanti alla realtà: a distanza di oltre un anno e mezzo, gran parte delle raccomandazioni dei loro report su competitività e mercato unico è rimasta lettera morta. L'ex numero uno dell'Eurotower nei giorni scorsi non ha usato mezzi termini: l'ordine globale è "defunto" e un'Europa paralizzata dai veti rischia la "subordinazione". L'alternativa non è aspettare l'unità, ma muoversi con chi è pronto adesso. E' il momento di "rompere gli schemi", gli ha fatto eco l'ex premier dem, esortando anche a realizzare un Bund europeo. Il test per Meloni e Merz sarà capire quanti Paesi sono pronti ad avanzare.