Auto elettriche, boom di immatricolazioni a gennaio 2026
Rispetto allo stesso mese nel 2025, si registra un incremento del 39, 3 per cento
© Getty Images
Cresce il mercato italiano delle auto elettriche. Secondo i dati resi noti da Motus-E, gennaio di quest'anno nel nostro paese sono state immatricolate 9.321 vetture full electric, quasi il 40 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2025. L'incremento è dovuto anche agli incentivi andati esauriti in 24 ore lo scorso ottobre. Sul piano europeo, gli ultimi dati disponibili indicano che nell'intero 2025 la quota di mercato delle auto elettriche ha raggiunto il 20,1 per cento in Francia, il 19,1 in Germania, il 9 in Spagna e il 23,5 nel Regno Unito, mentre in Italia si era attestata al 6,2 per cento.
Aumentano gli acquisti di automobili
Non solo il comparto elettrico. Secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Italia a gennaio 2026 sono state immatricolate 141.980 autovetture (considerando le varie alimentazioni) a fronte delle 133.721 registrate nello stesso mese dello scorso anno: una crescita del 6,18 per cento. Lo stesso dicastero sottolinea invece una diminuzione dei passaggi di proprietà considerando gli stessi periodi di tempo: - 4,89 per cento. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 593.246, ha interessato per il 23,93% vetture nuove e per il 76,07% vetture usate.