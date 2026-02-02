Auto elettriche, boom di immatricolazioni a gennaio 2026

Cresce il mercato italiano delle auto elettriche. Secondo i dati resi noti da Motus-E, gennaio di quest'anno nel nostro paese sono state immatricolate 9.321 vetture full electric, quasi il 40 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2025. L'incremento è dovuto anche agli incentivi andati esauriti in 24 ore lo scorso ottobre. Sul piano europeo, gli ultimi dati disponibili indicano che nell'intero 2025 la quota di mercato delle auto elettriche ha raggiunto il 20,1 per cento in Francia, il 19,1 in Germania, il 9 in Spagna e il 23,5 nel Regno Unito, mentre in Italia si era attestata al 6,2 per cento.