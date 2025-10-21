Green deal, la giravolta dell'Ue sulle auto: norme riviste e ok ai carburanti biofuel

Per rassicurare i Ventisette - che arriveranno al vertice spaccati tra chi vuole tenere fede all'ambizione sul clima come Spagna, Portogallo e Nordici e chi si oppone con forza come la Polonia -, la numero uno di Palazzo Berlaymont ha promesso "flessibilità" anche sulla via per raggiungere le emissioni di gas serra zero nel 2050. La dichiarazione d'intenti per il 2035 - faticosamente concordata dai ministri dell'Ambiente - prevede un intervallo di taglio tra il 66,25% e il 72,5% rispetto ai livelli del 1990. Per il 2040 la partita è ancora in salita: Bruxelles propone un calo del 90%, ma introduce clausole di flessibilità: fino al 3% dell'obiettivo potrà essere raggiunto acquistando crediti internazionali di alta qualità e l'intero target Ue, ha assicurato von der Leyen, potrà essere leggermente inferiore al 90% a patto "che sia compensato da riduzioni simili, economicamente vantaggiose e ad alta integrità, extra-Ue". Sarà compito dei leader giovedì fissare le linee guida. Spetterà poi ai ministri dell'Ambiente - in una riunione ad hoc il 4 novembre - tradurle in percentuali in vista della Cop30 di Belém, in Brasile.