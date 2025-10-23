Bonus auto elettriche, il plafond esaurito in 24 ore: chiesti oltre 55.600 voucher

A poco più di 24 ore dall'avvio del click day, si è esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro destinato a incentivare l'acquisto di vetture elettriche. Tutte le risorse del bonus risultano dunque al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno nell'immediato riattivati sulla piattaforma. Secondo i dati resi noti da Sogei al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sono stati generati complessivamente 55.680 mila voucher, richiesti da persone fisiche e microimprese. L'obiettivo della misura Pnrr, il cui target è stato pienamente superato, è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, prevedendo per l'accesso al contributo la rottamazione di un veicolo termico fino a Euro 5.