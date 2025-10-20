Bonus patente 2025, al via il click day: contributi fino a 2.500 euro, ecco come ottenerli

Oggi prende il via il click day per il Bonus Patente 2025, l'incentivo promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per favorire l'accesso dei giovani al settore dell'autotrasporto. Il contributo, che può arrivare fino a 2.500 euro, è destinato a coprire parte delle spese per ottenere patenti professionali e la carta di qualificazione del conducente (CQC). Una misura che punta a colmare la carenza di autisti nel trasporto merci e persone, e a offrire nuove opportunità di lavoro. Di seguito, una guida pratica per capire a chi spetta il bonus, come funziona, e quali sono i passi da compiere per presentare la domanda.