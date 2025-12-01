Auto elettriche, boom con gli incentivi legati all'Isee: +130,7%

Il mercato delle auto elettriche in Italia segna un boom di vendite. A novembre, primo mese su cui c'è un impatto degli incentivi legati all'Isee, sono state immatricolate 15.131 vetture full electric, con un incremento del 130,7% rispetto allo stesso mese del 2024, e circa 9mila targhe che hanno avuto accesso al bonus. Lo riferisce Motus-E. La quota di mercato delle elettriche vola nel mese al 12,2%, rispetto al 5,3% del novembre 2024.