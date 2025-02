Parigi risponde a Vance: "Nessuno può imporre il suo modello all'Europa"

"Nessuno può imporre all'Europa il suo modello". Parigi risponde con forza alle pesanti critiche del vice di Trump, JD Vance, che venerdì alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco ha attaccato le democrazie del Vecchio Continente. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot difende le politiche del Vecchio Continente e sottolinea: "A Monaco di Baviera sto riaffermando tre principi: la libertà di parola è garantita in Europa. Quando si è sicuri di sè, non ci si sente minacciati dalle critiche. Nessuno è obbligato ad adottare il nostro modello, ma nessuno può imporci il proprio". E' questo il messaggio pubblicato su X dal capo della diplomazia francese. Dura replica anche da parte di Scholz: "La Germania è una democrazia molto forte. Non sta agli altri dirci di cooperare con i partiti di estrema destra". Intanto, Donald Trump prosegue nella sua campagna di sfoltimento della burocrazia federale: licenziati oltre 300 dipendenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare.