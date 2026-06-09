Zelensky: "Putin sta perdendo l'iniziativa, sono isolati in Ue e in Usa"

"Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra. Ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno". È quando ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un' intervista al Guardian. Secondo Zelensky il Cremlino starebbe perdendo più di 30.000 soldati al mese, con 23.000-24.000 "uccisi" e i restanti feriti "gravemente". La cifra reale, suggerisce, potrebbe essere persino superiore. "Nel complesso, si tratta di un numero enorme. Significa che non stanno vincendo la guerra", ha affermato.
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"Stanno perdendo influenza in diversi Paesi, incluso l'Azerbaigian", ha detto Zelensky che ha poi aggiunto: "Sono isolati in Europa e anche dagli Stati Uniti. Quindi sono soli". Parlando dei rapporti con gli Usa "ho sempre detto al presidente Trump che Putin mente. Gioca con te, con la Casa Bianca", ha affermato Zelensky, aggiungendo di essere grato agli americani per il loro "forte sostegno" anche se "naturalmente, fin dall'inizio della guerra con l'Iran, la loro attenzione si è spostata". Comprende perché gli Stati Uniti abbiano impiegato "così tanti missili e armi" nella loro guerra di scelta contro Teheran.
Kiev non ha ricevuto sostegno consistente
Il presidente ucraino ha osservato con rammarico che Kiev, a differenza degli alleati del Golfo e di Israele, non ha mai ricevuto "un sostegno di tale portata": "È un peccato". A suo avviso, Londra, Parigi, Berlino e altri Stati membri dell'Ue dovrebbero collaborare per sviluppare un'alternativa al sistema antimissilistico statunitense. In cambio, l'Ucraina è pronta a condividere la sua preziosa esperienza nella guerra con i droni con i suoi alleati europei. "Il Regno Unito è tra questi. E la Nato è molto interessata. Si tratta di informazioni inestimabili. Ce ne sono moltissime".
Zelensky: "Guerra è tragedia per loro stessi"
"La vittoria in questa guerra sarà quando la società russa riconoscerà che la guerra è terribile, che la guerra è una tragedia non per qualcuno, da qualche parte, ma per loro stessi. E credo che questo sia lo slancio necessario. Credo che ci siano diverse persone intorno a Putin. Metà di loro vuole continuare questa guerra. L'altra metà vuole fermarla. E penso che le persone che lavorano nel mondo degli affari capiscano che l'economia russa si trova in una situazione terribile. È sull'orlo del collasso". "L'Ucraina ama Sua Maestà (il re Carlo III, ndr). Mi piacerebbe molto invitarlo a Kiev. Magari quest'anno. Non so dal punto di vista della sicurezza, ma ovviamente vorremmo vederlo".