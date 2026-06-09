Zelensky: "Putin sta perdendo l'iniziativa, sono isolati in Ue e in Usa"

"Stanno perdendo influenza in diversi Paesi, incluso l'Azerbaigian", ha detto Zelensky che ha poi aggiunto: "Sono isolati in Europa e anche dagli Stati Uniti. Quindi sono soli". Parlando dei rapporti con gli Usa "ho sempre detto al presidente Trump che Putin mente. Gioca con te, con la Casa Bianca", ha affermato Zelensky, aggiungendo di essere grato agli americani per il loro "forte sostegno" anche se "naturalmente, fin dall'inizio della guerra con l'Iran, la loro attenzione si è spostata". Comprende perché gli Stati Uniti abbiano impiegato "così tanti missili e armi" nella loro guerra di scelta contro Teheran.