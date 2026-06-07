Ucraina, Zelensky da Starmer a Londra con Macron e Merz: "Ue prenda parte ai colloqui"

È volato a Londra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per incontrare al 10 di Downing Street il padrone di casa Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. "L’Europa deve essere parte integrante dei negoziati e deve essere forte", ha affermato il leader ucraino, dopo che Putin ha respinto al mittente la sua recente lettera in cui proponeva un incontro bilaterale. Il leader di Kiev, con un post su X, ha detto di puntare anche “a una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta l’Europa nel settore della difesa aerea e a una visione condivisa delle prospettive diplomatiche”, soprattutto dopo che gli Usa si sono progressivamente sfilati dai colloqui.