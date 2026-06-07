Ucraina, Zelensky da Starmer a Londra con Macron e Merz: "Ue prenda parte ai colloqui"
Il vertice poche ore dopo l'attacco russo nell'area di Chernobyl. Secondo il presidente dell'Ucraina è necessaria una "maggiore cooperazione" con l'Ue
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È volato a Londra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per incontrare al 10 di Downing Street il padrone di casa Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. "L’Europa deve essere parte integrante dei negoziati e deve essere forte", ha affermato il leader ucraino, dopo che Putin ha respinto al mittente la sua recente lettera in cui proponeva un incontro bilaterale. Il leader di Kiev, con un post su X, ha detto di puntare anche “a una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta l’Europa nel settore della difesa aerea e a una visione condivisa delle prospettive diplomatiche”, soprattutto dopo che gli Usa si sono progressivamente sfilati dai colloqui.
Il dialogo con re Carlo e i contatti con gli oligarchi
Domani Zelensky ha in programma anche incontro con re Carlo. Ma, secondo il Financial Times, Zelensky starebbe cercando il supporto nelle trattative con la Russia anche alcuni oligarchi, su tutti l'ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich, che avrebbe incontrato a Kiev lo scorso mese per chiedergli aiuto nell'ottenere colloqui di pace diretti con Vladimir Putin.
Il raid russo sulla centro di stoccaggio nucleare
L'incontro avviene poche ore dopo un nuovo attacco russo. Alcuni droni hanno infatti danneggiato un centro di stoccaggio di combustibile nucleare esaurito nella regione di Kiev, a soli 15 chilometri dalla centrale nucleare di Chernobyl. Il raid ha provocato un incendio, domato nel giro di un’ora. I livelli di radiazioni non hanno registrato variazioni, restando sotto le soglie di sicurezza. “Un attacco estremamente vile”, è stato il commento di Zelensky. Dopo aver definito il raid “profondamente preoccupante”, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea) ha annunciato che si recherà presto sul posto.