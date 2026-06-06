Una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuto su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di sabato. Sopra la seconda città, come ha dichiarato il governatore Alexander Beglov alla Tass, sarebbero stati attivati i sistemi di difesa aerea. L'amministrazione ha esortato tutti i residenti a rimanere in casa, evitando di uscire all'aperto. Nella regione adiacente di Leningrado, oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti: "L'operazione prosegue". Alcuni droni sarebbero però riusciti a colpire un terminale petrolifero, scatenando un incendio.