Guerra in Ucraina, drone colpisce un autobus russo diretto in Crimea: sette morti e undici feriti

Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre undici. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni. Il Ministero della Difesa russo ha infatti dichiarato di aver abbattuto 354 apparecchi sul territorio della Federazione, mentre nella sola regione di Leningrado ne sarebbero stati intercettati cinquanta.