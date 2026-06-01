Zelensky attacca Mosca: "Rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano a combatterci"

Questa è la prima volta che Zelensky formula pubblicamente tale accusa, che va oltre le prove documentate di un programma statale russo di deportazione di bambini ucraini in campi di rieducazione o "russificazione". "Quando questi bambini crescono, li mandano sul campo di battaglia", ha affermato Zelenskyy che ha detto di "avere le prove", ma non ha specificato di quali prove si tratti. "Insegnano a questi bambini a odiare il loro paese, a odiare il loro popolo", ha aggiunto Zelensky.