Intervista alla Cbs

Zelensky attacca Mosca: "Rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano a combatterci"

Il presidente ucraino: "Gli Insegnano a odiare il loro paese, a odiare il loro popolo"

01 Giu 2026 - 08:12
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte penale internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra.

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 Questa è la prima volta che Zelensky formula pubblicamente tale accusa, che va oltre le prove documentate di un programma statale russo di deportazione di bambini ucraini in campi di rieducazione o "russificazione". "Quando questi bambini crescono, li mandano sul campo di battaglia", ha affermato Zelenskyy che ha detto di "avere le prove", ma non ha specificato di quali prove si tratti. "Insegnano a questi bambini a odiare il loro paese, a odiare il loro popolo", ha aggiunto Zelensky.

Il Presidente ucraino ha anche detto alla Cbs che l'Ucraina ha documentato il rapimento di almeno 20.000 bambini ucraini e chiede aiuto per rintracciare quelli che sospetta essere numeri ancora più alti. 

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin nel 2023 a causa di quello che ha definito un programma di "deportazione illegale di popolazione (bambini)". Il Cremlino lo ha definito invece un'iniziativa umanitaria per prendersi cura degli orfani di guerra.

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