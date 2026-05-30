Speciale Guerra Ucraina
Livelli di radiazioni nella norma

Guerra Russia-Ucraina, un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale di Zaporizhzhia: "Raid mirato"

Il Ceo di Rosatom: "L'esplosione non ha causato danni alle apparecchiature principali, ma ha aperto un varco nella parete della sala turbine"

30 Mag 2026 - 18:01
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Il ceo della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexey Likhachev, ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "Questo pomeriggio, un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'Unità 6, provocando una successiva detonazione. L'esplosione non ha danneggiato le apparecchiature principali, ma ha creato un foro nella parete della sala turbine", ha dichiarato Likhachev, secondo il quale "è degno di nota il fatto che il drone fosse controllato tramite fibra ottica" e questo "esclude completamente la possibilità di un impatto accidentale".

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Si tratta, secondo Likhachev, "del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare, con un'esplosione che ha perforato la struttura e ha causato danni all'edificio delle turbine". La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente e i livelli di radiazioni sono nella norma, mentre non si segnalano danni critici e vittime o feriti.

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