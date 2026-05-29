Lukashenko boccia Meloni: "È una donna, non può mediare con Mosca"

Lukashenko ha raccontato di aver esortato il presidente francese a farsi promotore di un'iniziativa diplomatica verso Russia e Bielorussia. "Tu sei l'aksakal (trducibile con "saggio del villaggio", ndr), comincia a muverti", avrebbe detto al leader francese. Secondo il presidente bielorusso, Macron sarebbe oggi "la figura principale e il motore di tutto questo" in Europa. Lukashenko ha spiegato di aver sottolineato come altri leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer, siano a suo giudizio ancora troppo giovani politicamente per assumere un simile ruolo. Nel racconto del presidente bielorusso è emerso anche un riferimento a un possibile incontro. Ricordando il vertice della Comunità Politica Europea a Erevan, Lukashenko ha sostenuto che Macron avrebbe potuto recarsi a Minsk per confrontarsi direttamente con lui e con Vladimir Putin. "Venite, sedetevi e parlate apertamente da uomo a uomo", ha dichiarato il leader di Minsk, aggiungendo che il presidente francese non avrebbe escluso a priori un incontro di questo tipo.