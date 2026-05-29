Romania, drone russo colpisce un palazzo: due persone ferite. Bucarest informa la Nato

Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle tre del mattino mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilanciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicini al confine.
"Grave escalation"
Il governo romeno ha definito l'incursione "una grave e irresponsabile escalation". In una nota, il ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio romeno. La Romania, che fa parte della Nato, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza atlantica sull'accaduto.