Romania, drone russo colpisce un palazzo: due persone ferite. Bucarest informa la Nato

Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle tre del mattino mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilanciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicini al confine.