Ucraina, missili balistici su Kiev: almeno un morto e oltre 40 feriti

L'allarme è scattato nella notte quando le autorità ucraine hanno segnalato una nuova offensiva contro Kiev. I residenti di diversi quartieri hanno riferito di almeno dieci forti esplosioni. Nel distretto di Shevchenkivskyi un drone ha colpito un edificio residenziale di nove piani tra il terzo e il quarto piano. Nel distretto di Obolonskyi, invece, un velivolo senza pilota ha centrato un palazzo di sedici piani all'altezza del dodicesimo e tredicesimo piano, oltre a un edificio non residenziale vicino a una struttura abitativa di tre piani. Gli impatti hanno provocato incendi anche in una casa privata. Altri danni sono stati segnalati nel distretto di Desnyanskyi, dove un drone ha colpito un supermercato, e nel distretto di Dnipro, dove è andata a fuoco un'abitazione privata dopo un nuovo attacco.