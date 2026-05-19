Russia, droni su Mosca e Yaroslavl: Zelensky rilancia le operazioni, ma proseguono gli attacchi anche in Ucraina

Non accennano a placarsi le tensioni tra Russia e Ucraina. Le difese aeree russe hanno abbattuto 315 droni lanciati contro diverse regioni del Paese, compresa l'area di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, parlando di un'operazione su larga scala che avrebbe coinvolto Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov, Crimea e altre zone strategiche. Ma proseguono i bombardamenti anche sulle città ucraine. Le forze russe hanno colpito Kharkiv con droni d'assalto: secondo le autorità locali, almeno tre persone sono rimaste ferite e oltre 25 edifici residenziali hanno subito danni. Gli attacchi hanno interessato i quartieri di Kholodnohirsky e Novobavarsky, dove sono scoppiati incendi e sono state colpite infrastrutture civili.