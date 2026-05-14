La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte, con il lancio di droni e missili balistici, alla fine della tre giorni di cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. Lo riferisce il sito The Kyiv independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne due che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
Aeronautica: abbattuti 652 droni e 41 missili russi nella notte
Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 652 droni e 41 missili lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Lo hanno reso noto le autorità di Kiev. Come reso noto dall'Aeronautica ucraina, a causa della caduta di detriti si sono verificati dei danni materiali.
La conferma è arrivata su X dal presidente ucraino Zelensky. "Durante la notte, i russi hanno lanciato più di 670 droni d'attacco e 56 missili contro l'Ucraina. Negli attacchi sono stati utilizzati missili balistici, aerobalistici e da crociera. L'obiettivo principale di questo attacco è stata Kiev. Si registrano danni in venti punti della città: normali edifici residenziali, una scuola, una clinica veterinaria e altre infrastrutture puramente civili".
"Distruzioni sono state segnalate anche nella regione di Kiev, mentre attacchi terroristici simili hanno preso di mira infrastrutture energetiche a Kremenchuk, nonché aree portuali e residenziali a Chornomorsk", aggiunge. "In totale - sottolinea Zelensky -, dalla mezzanotte, la Russia ha utilizzato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. Queste non sono certo le azioni di chi crede che la guerra stia per finire. È importante che i partner non rimangano in silenzio di fronte a questo attacco. Ed è altrettanto importante continuare a sostenere la protezione dei nostri cieli. L'iniziativa Purl è necessaria affinché l'Ucraina possa difendersi da attacchi balistici come questi. Allo stesso modo, nell'interesse di tutti coloro che cercano la pace, la pressione sulla Russia deve continuare. Ringrazio tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina".