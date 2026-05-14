"Distruzioni sono state segnalate anche nella regione di Kiev, mentre attacchi terroristici simili hanno preso di mira infrastrutture energetiche a Kremenchuk, nonché aree portuali e residenziali a Chornomorsk", aggiunge. "In totale - sottolinea Zelensky -, dalla mezzanotte, la Russia ha utilizzato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. Queste non sono certo le azioni di chi crede che la guerra stia per finire. È importante che i partner non rimangano in silenzio di fronte a questo attacco. Ed è altrettanto importante continuare a sostenere la protezione dei nostri cieli. L'iniziativa Purl è necessaria affinché l'Ucraina possa difendersi da attacchi balistici come questi. Allo stesso modo, nell'interesse di tutti coloro che cercano la pace, la pressione sulla Russia deve continuare. Ringrazio tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina".