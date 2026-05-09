Guerra Russia-Ucraina, Putin: "Credo che il conflitto stia volgendo al termine"

La Russia apprezza gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, ma la soluzione del problema è soprattutto una questione che riguarda Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin: "L'attuale amministrazione statunitense e il presidente degli Stati Uniti cercano sinceramente, e voglio sottolinearlo, sinceramente, una soluzione. È evidente che questo guerra non è necessario per loro, hanno molte altre priorità. Per questo non possiamo che ringraziarli", ha detto il leader russo ai giornalisti, commentando gli sforzi degli Stati Uniti per la risoluzione delle ostilità. Allo stesso tempo, Putin ha sottolineato che nonostante gli sforzi di mediazione di altri Paesi, in particolare degli Stati Uniti, la risoluzione della guerra riguarda soprattutto Mosca e Kiev. In questo contesto, ha osservato il leader del Cremlino, è emersa la proposta del presidente statunitense di estendere la tregua di due giorni aggiuntivi, dal 9 all'11 maggio e di realizzare uno scambio di prigionieri durante questo periodo. "Abbiamo accettato immediatamente questa proposta, soprattutto perché, a mio avviso, è una proposta giustificata, dettata da considerazioni di rispetto per la nostra vittoria comune sul nazismo e che ha chiaramente un carattere umanitario", ha aggiunto.