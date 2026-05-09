Guerra Russia-Ucraina, Putin: "Credo che il conflitto stia volgendo al termine"
"Come negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder". Su un incontro con presidente ucraino Zelensky: "Solo come parte finale degli accordi"
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Il conflitto tra Russia e Ucraina ai titoli di coda? Forse. La luce in fondo al tunnel sembra averla accesa il leader del Paese aggressore, Vladimir Putin, commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca. "Credo che il conflitto stia volgendo al termine" ha affermato, aggiungendo che il Cremlino "non ha mai rifiutato" di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe "l'ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano".
"Spero che Russia e Ue possano ristabilire relazioni"
Putin ha espresso la speranza che la Russia e l'Europa possano finalmente ristabilire le loro relazioni. "Noi e l'Europa abbiamo sempre costruito le nostre relazioni sui principi del rispetto reciproco. Spero che la consapevolezza che questa posizione sia stata un errore abbia già iniziato a farsi strada e che continui a crescere e rafforzarsi e che alla fine riusciremo a ripristinare le relazioni con molti dei Paesi che oggi cercano di tradire i nostri legami", ha detto ai giornalisti.
"Apprezzo i sinceri sforzi degli Usa"
La Russia apprezza gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, ma la soluzione del problema è soprattutto una questione che riguarda Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin: "L'attuale amministrazione statunitense e il presidente degli Stati Uniti cercano sinceramente, e voglio sottolinearlo, sinceramente, una soluzione. È evidente che questo guerra non è necessario per loro, hanno molte altre priorità. Per questo non possiamo che ringraziarli", ha detto il leader russo ai giornalisti, commentando gli sforzi degli Stati Uniti per la risoluzione delle ostilità. Allo stesso tempo, Putin ha sottolineato che nonostante gli sforzi di mediazione di altri Paesi, in particolare degli Stati Uniti, la risoluzione della guerra riguarda soprattutto Mosca e Kiev. In questo contesto, ha osservato il leader del Cremlino, è emersa la proposta del presidente statunitense di estendere la tregua di due giorni aggiuntivi, dal 9 all'11 maggio e di realizzare uno scambio di prigionieri durante questo periodo. "Abbiamo accettato immediatamente questa proposta, soprattutto perché, a mio avviso, è una proposta giustificata, dettata da considerazioni di rispetto per la nostra vittoria comune sul nazismo e che ha chiaramente un carattere umanitario", ha aggiunto.
Secondo Putin, il 5 maggio la Russia ha inviato all'Ucraina una proposta di scambio di 500 prigionieri, ma Kiev non si è mostrata disponibile allo scambio. Ha spiegato che inizialmente l'Ucraina aveva proposto di ridurre il numero a 200 soldati per poi "sparire dai radar", comunicando di non essere pronta a procedere con lo scambio. "È stata inviata un'intera lista di 500 persone e naturalmente l'abbiamo accolta con favore. Eravamo pronti a farlo e lo abbiamo fatto e abbiamo anche prolungato il cessate il fuoco di due giorni in più nella speranza di realizzare lo scambio. Spero che alla fine ci riusciremo", ha dichiarato il capo di Stato ai giornalisti.
"Incontro con Zelensky come parte finale dell'accordo"
Un incontro personale con Volodymyr Zelensky dovrebbe rappresentare il punto finale dell'accordo sull'Ucraina, non una parte del processo negoziale. Lo ha specificato Vladimir Putin: "Se la parte ucraina, cioè il signor Zelensky, è pronta a tenere un incontro personale affinché io possa partecipare a questo evento o firmare qualcosa, deve essere il punto finale, non una parte dei negoziati", ha detto. Il leader russo ha confermato che il primo ministro slovacco Robert Fico gli ha trasmesso un messaggio di Zelensky, aggiungendo che non conteneva "nulla di nuovo", sottolineando di non aver rifiutato l'incontro, ma nemmeno di averlo accettato.
Repentino cambio di idea
Poche ore prima, il consigliere presidenziale Yuri Ushakov aveva definito come "infondata" la speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venisse esteso oltre l'11 maggio. "Ma lui [Trump] ci spera - ha aggiunto Ushakov, citato dalla Tass - e perché no? Ci sta lavorando". Tuttavia, ha sottolineato, l'estensione della tregua "non dipende solo da lui, ma anche dalle altre due parti". Il consigliere ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio, annunciato dal presidente statunitense, è stato raggiunto dopo che "i rappresentanti delle amministrazioni russa e americana hanno passato due giorni a discuterne al telefono".