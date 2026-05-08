Donald Trump annuncia: "Tre giorni di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, dal 9 all'11 maggio, e scambio di prigionieri"

Nel suo messaggio, Trump ha rivendicato un ruolo diretto nel raggiungimento dell’accordo. "Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, il 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina", ha scritto il presidente americano, spiegando che la scelta delle date è legata alle celebrazioni del Giorno della Vittoria in Russia ma anche al coinvolgimento storico dell’Ucraina nella Seconda guerra mondiale: "La celebrazione in Russia è per il Giorno della Vittoria ma, allo stesso modo, in Ucraina, perché anche loro sono stati una grande parte e un fattore della Seconda guerra mondiale". Il presidente Usa ha inoltre sottolineato di aver avanzato personalmente la richiesta ai due leader coinvolti: "Questa richiesta è stata fatta direttamente da me, e apprezzo molto il suo accordo da parte del presidente Vladimir Putin e del presidente Volodymyr Zelensky". Infine, ha definito l’intesa un possibile primo passo verso la conclusione del conflitto: "Si spera che sia l'inizio della fine di una guerra molto lunga, mortale e duramente combattuta". E ha aggiunto: "I colloqui continuano per mettere fine a questo grande conflitto, il più grande dalla Seconda guerra mondiale, e ci stiamo avvicinando sempre di più ogni giorno".