Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: "Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza"

Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca (in ricordo della vittoria sovietica sulla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale). Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio, ma Volodymyr Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del Paese, provocando almeno 20 morti. "La scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane" - spiega su X -. L'Ucraina ha affermato che avrebbe agito di conseguenza, tenendo conto dei continui appelli della Russia per un cessate il fuoco durante la parata di Mosca. È ovvio a qualsiasi persona di buon senso che una guerra su vasta scala e l'uccisione quotidiana di persone non siano il momento adatto per 'celebrazioni' pubbliche. Sulla base dei rapporti serali delle nostre forze armate e dell'intelligence, decideremo le nostre prossime azioni".