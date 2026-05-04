Ucraina, la Russia annuncia il cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio

Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del Giorno della vittoria, festività in cui in Russia si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Nell'annuncio il ministero della Difesa russo precisa che la decisione è stata del presidente Vladimir Putin. "In conformità con la decisione del Comandante supremo delle Forze Armate della Federazione Russa, è stato dichiarato un cessate il fuoco per i giorni 8 e 9 maggio 2026, in occasione della celebrazione della vittoria del popolo sovietico nella Grande Guerra Patriottica", ha riferito il ministero, come riportano le agenzie di stampa russe. "Ci auguriamo che la parte ucraina segua questo esempio", ha aggiunto il ministero russo della Difesa.