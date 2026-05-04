Ucraina, la Russia annuncia il cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio
Zelensky conferma la tregua dalla mezzanotte tra 5 e 6 maggio
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Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del Giorno della vittoria, festività in cui in Russia si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Nell'annuncio il ministero della Difesa russo precisa che la decisione è stata del presidente Vladimir Putin. "In conformità con la decisione del Comandante supremo delle Forze Armate della Federazione Russa, è stato dichiarato un cessate il fuoco per i giorni 8 e 9 maggio 2026, in occasione della celebrazione della vittoria del popolo sovietico nella Grande Guerra Patriottica", ha riferito il ministero, come riportano le agenzie di stampa russe. "Ci auguriamo che la parte ucraina segua questo esempio", ha aggiunto il ministero russo della Difesa.
Zelensky conferma la tregua
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su X "un regime di cessate il fuoco a partire dalle 00:00 della notte tra il 5 e il 6 maggio". "A oggi non c'è stata alcuna richiesta ufficiale rivolta all'Ucraina riguardo alla modalità di cessazione delle ostilità, di cui si parla nei social media russi", ha scritto in riferimento alla tregua annunciata dalla Russia in occasione del Giorno della Vittoria: "Riteniamo che la vita umana sia un valore incomparabilmente più grande della 'celebrazione' di qualsiasi anniversario. Nel tempo rimanente fino a quel momento, è realistico garantire che una tregua entri in vigore. Agiremo in modo reciproco a partire da quel momento".