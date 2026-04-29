Putin a Trump: "Disposto a dichiarare la tregua il 9 maggio per il Giorno della Vittoria"
La telefonata tra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia
© Afp
Vladimir Putin ha informato Donald Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco in Ucraina durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Lo riferisce il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalla Tass, dopo la telefonata tra i due presidenti.
Il presidente russo nel corso della telefonata con l'omologo americano ha detto che la Russia ha consegnato più di 20mila salme di soldati all'Ucraina, mentre Kiev ne ha consegnati poco più di 500.