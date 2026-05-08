Zelensky: "Da russi neanche tregua simbolica, risponderemo con stessa moneta"

Attacchi che arrivano dopo i raid di Mosca, nella notte tra giovedì e venerdì: "Nel corso della notte scorsa, l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Alle 7 del mattino, si contavano oltre 140 attacchi contro posizioni in prima linea. Durante la notte, i russi hanno condotto 10 assalti, la maggior parte dei quali nel settore di Slovyansk. Hanno inoltre effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo: Fpv, Lancet e altri", ha aggiunto Zelensky. "Sono stati impiegati anche droni d'attacco - aggiunge -. Non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea".

