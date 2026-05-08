Speciale Guerra Ucraina
Cessate il fuoco per l'8 e 9 maggio

Zelensky: "Da russi neanche tregua simbolica, risponderemo con stessa moneta"

Il presidente ucraino: "Nella scorsa notte oltre 140 attacchi da Mosca, 850 droni"

08 Mag 2026 - 07:47
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Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte "dimostra chiaramente che, da parte russa, non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio, in occasione della festività russa del Giorno della Vittoria. "Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace".

Attacchi che arrivano dopo i raid di Mosca, nella notte tra giovedì e venerdì: "Nel corso della notte scorsa, l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Alle 7 del mattino, si contavano oltre 140 attacchi contro posizioni in prima linea. Durante la notte, i russi hanno condotto 10 assalti, la maggior parte dei quali nel settore di Slovyansk. Hanno inoltre effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo: Fpv, Lancet e altri", ha aggiunto Zelensky. "Sono stati impiegati anche droni d'attacco - aggiunge -. Non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea".

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