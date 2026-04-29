Padiglione russo, il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale di Venezia

La Biennale ha commentato limitandosi a ripetere quanto già affermato in una nota del 26 aprile: "La Biennale di Venezia ribadisce l'assoluto rispetto delle norme, avendo agito in stretta osservanza delle leggi nazionali e internazionali vigenti e nei limiti delle proprie competenze e responsabilità". In merito alla partecipazione di Mosca, poi, ha aggiunto: "Nessun divieto delle sanzioni europee è stato aggirato, come affermato da ricostruzioni giornalistiche. La Biennale di Venezia si è responsabilmente impegnata nell'osservanza e applicazione delle sanzioni in essere e informando preventivamente le autorità governative. Come avviene per tutti i Paesi riconosciuti dalla Repubblica Italiana [...], anche per la Federazione Russa sono state valutate rigorosamente la fattibilità dei progetti e la conformità alle norme vigenti''.