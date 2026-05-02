Ucraina, bombe russe su Sumy: un morto, feriti anche bambini
Vladimir Zelensky ha lanciato l'allarme parlando di movimenti sospetti al confine tra Ucraina e Bielorussia
Le conseguenze di un raid russo nella regione ucraina di Sumy, 8 dicembre 2025 © Afp
La Russia è tornata a colpire la città di Sumy, a nord di Karkhiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di quattro donne e due bambini. Lo ha reso noto il leader dell'Amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. "I due bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città", si legge in un comunicato. "Sono rimasti feriti nell'abbattimento di alcuni droni russi. Attualmente sono ricoverati in ospedale e i medici stanno prestando loro le cure necessarie. I primi accertamenti indicano che le loro ferite non sono gravi".
L'allarme di Zelensky: "Strani movimenti sul confine con Bielorussia, pronti a reagire"
Nella giornata di sabato 2 maggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito: "Ieri si è registrata un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine fra Ucraina e Bielorussia, sul lato bielorusso", ha scritto in un post su X alludendo alla possibilità che ci sia il tentativo di una nuova incursione da parte degli uomini di Vladimir Putin. "Stiamo documentando attentamente ogni cosa e tenendo la situazione sotto controllo. Se necessario, reagiremo. L'Ucraina è pronta a difendere il proprio popolo e la propria sovranità. Chiunque venga coinvolto in azioni aggressive contro l'Ucraina deve rendersene conto". La Bielorussia, stretta alleata del Cremlino, ha permesso alla Russia di utilizzare il proprio territorio come base logistica per inviare truppe in Ucraina e per ospitare alcune delle armi nucleari tattiche di Mosca.