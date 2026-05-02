Ucraina, bombe russe su Sumy: un morto, feriti anche bambini

La Russia è tornata a colpire la città di Sumy, a nord di Karkhiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di quattro donne e due bambini. Lo ha reso noto il leader dell'Amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. "I due bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città", si legge in un comunicato. "Sono rimasti feriti nell'abbattimento di alcuni droni russi. Attualmente sono ricoverati in ospedale e i medici stanno prestando loro le cure necessarie. I primi accertamenti indicano che le loro ferite non sono gravi".