Racconta che gli orrori dei primi giorni dell'invasione russa su vasta scala e la vista di Bucha distrutta, dove vive dal 2016, l'hanno spinta a unirsi alla lotta. "Ho iniziato a cercare corsi di formazione. Su Instagram ho trovato corsi di addestramento per riservisti tenuti da combattenti e veterani del Fronte d'Azov. Medicina, tiro, scavo di trincee. Mi ha motivato enormemente e mi ha fatto credere di poter fare molto di più", afferma Liudmyla.