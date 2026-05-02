Speciale Guerra Ucraina
la storia di Liudmyla Lysenko

Dalle torte sfornate ai droni russi abbattuti, la pastry-chef ucraina al fronte è una "strega di Bucha"

Dopo le stragi di Mosca contro i civili, Liudmyla Lysenko si è unita a un gruppo di volontarie per la difesa dei cieli di Kiev

02 Mag 2026 - 12:44
© Tgcom24

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La sua vita profuma di cioccolato, zucchero a velo e vaniglia. Ma anche di olio per armi e carburante. Liudmyla Lysenko, originaria della regione di Kiev, è una pasticcera professionista le cui torte sembrano opere d'arte. Da oltre due anni, però, la sua agenda non è scandita dagli ordini dei clienti, bensì dai turni di servizio come membro dell'unità delle Streghe di Bucha ed è anche il comandante di un gruppo mobile di vigili del fuoco. La sua storia è stata raccontata dal sito Ukrainska Pravda.

Da pastry-chef a combattente di prima linea

 Su Instagram, la pagina di Lysenko è piena di bellissime foto di torte a più piani, pasticcini colorati e fiori. Ma dietro a queste immagini si cela un'altra realtà: lei si dedica volontariamente alla difesa dei cieli dell'Oblast di Kiev, come parte di un'organizzazione comunitaria territoriale di volontariato.

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Racconta che gli orrori dei primi giorni dell'invasione russa su vasta scala e la vista di Bucha distrutta, dove vive dal 2016, l'hanno spinta a unirsi alla lotta. "Ho iniziato a cercare corsi di formazione. Su Instagram ho trovato corsi di addestramento per riservisti tenuti da combattenti e veterani del Fronte d'Azov. Medicina, tiro, scavo di trincee. Mi ha motivato enormemente e mi ha fatto credere di poter fare molto di più", afferma Liudmyla.

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In seguito, una conoscente raccontò a Liudmyla delle Streghe di Bucha, un'unità mobile di difesa aerea femminile formatasi nella primavera del 2024 come parte della formazione territoriale volontaria di Bucha. L'unità dà la caccia e distrugge i droni russi sull'oblast' di Kiev. "Non appena viene diramato un allarme aereo, il gruppo si dirige immediatamente verso una posizione designata".

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"Lì - spiega - piazziamo la mitragliatrice e prepariamo il mirino così da essere pronti all'abbattimento dei droni Shahed. A volte il bersaglio non entra nella nostra zona d'attacco: in questi casi operiamo in ricognizione. Tracciamo i movimenti del drone e comunichiamo la sua rotta esatta al gruppo successivo della catena. Questo dà ai nostri colleghi il tempo di prepararsi e aprire il fuoco". "Ognuna di noi - conclude - ha compiti ben definiti e il risultato complessivo dipende da quanto sono coordinate le nostre azioni".

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