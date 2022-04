Esercito russo "seguito" online da un ucraino grazie ai suoi AirPods (rubati)

Migliaia di mezzi e soldati si sono ritrovati a Bolgorod, in Russia, in attesa del via libera arrivato il 18 aprile. Ma prima di allora a seguire il percorso dell'esercito di Putin ci ha pensato Vitaly Sements. Non si tratta del capo dell'intelligence di Zelensky ma un normale cittadino di Hostomel che ha utilizzato una normale applicazione Apple.

Ma cosa è successo? I soldati russi hanno compiuto durante il loro passaggio diverse razzìe. Sono entrati in negozi e case e hanno portato via tutto quello che trovavano soprattutto la tecnologia. Tra le case depredate a Hostomel, città tra Bucha e Kiev, c'è stata quella di Vitaly Sements. E da qui hanno portato via gli AirPods, le cuffiette della Apple, di Vitaly.

La Apple ha un sistema di rilevazione dei propri dispositivi che permette ai proprietari di geolocalizzare gli strumenti attraverso la app "Find my" (italianizzato in "dov'è"). E Vitaly ha attivato la app per le sue cuffiette e ha scoperto che si trovavano... in Russia, precisamente a Bolgorod. E sul suo profilo Instagram Vitaly ha documentato la propria scoperto diventando un nuovo eroe social per i suoi concittadini ucraini.