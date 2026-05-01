Russia, due giovani uccisi in un attacco con drone ucraino

Due adolescenti di 15 e 18 anni, che si trovavano a bordo di una motocicletta nella regione russa di Belgorod, sono stati uccisi durante un attacco da parte di un drone ucraino. Il colpo è avvenuto al confine con l'Ucraina ed è stato reso noto dal governatore generale, Vyacheslav Gladkov. "Nel villaggio di Volchya Alexandrovka, un drone appartenente alle forze armate ucraine ha attaccato una motocicletta con a bordo due giovani di 18 e 15 anni", ha scritto il governatore su Telegram. "I giovani sono morti sul colpo, a causa delle ferite riportate", ha aggiunto Gladkov. Dall'inizio della sua offensiva in Ucraina nel febbraio 2022, la Russia ha bombardato regolarmente tutto il territorio ucraino, comprese le infrastrutture critiche. Per rappresaglia, Kiev ha colpito obiettivi in Russia, affermando di aver preso di mira siti militari e infrastrutture per gli idrocarburi al fine di ridurre la capacità di Mosca di finanziare il suo sforzo bellico. I negoziati con la mediazione americana non hanno prodotto risultati e sono in una fase di stallo dallo scoppio della guerra in Medio Oriente.