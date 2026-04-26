Ucraina, Zelensky: "Prima tranche del prestito Ue da 90 miliardi destinata a produrre armi"

Zelensky ha poi aggiunto che la questione era stata discussa con i leader europei presenti a Cipro. Il 23 aprile il Consiglio europeo aveva sbloccato l'approvazione del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina dopo le elezioni ungheresi, che hanno sollevato dal suo incarico alla guida del governo magiaro Viktor Orban, dopo 16 anni al potere. Proprio Orban, dopo la sconfitta alle urne, ha infatti accettato di rimuovere il veto che impediva ai 27 Stati membri di approvare lo stanziamento dell'ingente quantità di denaro a favore di Kiev. "Abbiamo anche tenuto incontri in Medio Oriente e raggiunto una serie di accordi, in particolare nel settore energetico", ha aggiunto il presidente ucraino. Stando a quanto si apprende, i primi fondi del programma di prestiti dell'Ue potrebbero iniziare ad affluire in Ucraina già a partire da maggio.