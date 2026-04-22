Donbass, Kiev propone di rinominare aree contese "Donnyland"
Secondo il quotidiano New York Times, i negoziatori ucraini vorrebbero convincere il presidente Usa a opporsi con maggiore fermezza alle richieste russe
© Afp
Nei recenti colloqui di pace sulla guerra in Ucraina, funzionari ucraini avrebbero ipotizzato di ribattezzare "Donnyland" (dal nome del presidente statunitense Donald Trump) la porzione del Donbass ancora contesa con la Russia. L'obiettivo è fare leva sulla vanità del tycoon per spingerlo ad assumere una posizione più ferma contro le rivendicazioni territoriali del Cremlino. Lo riporta il quotidiano New York Times citando alcune fonti a conoscenza dei negoziati e secondo le quali un negoziatore ucraino avrebbe persino creato una bandiera per il Donnyland - verde e oro - e un inno nazionale, utilizzando ChatGPT. Il termine continuerebbe a essere usato nei colloqui, ma per l'Ucraina questo tentativo non ha ancora dato risultati.
La posizione di Washington sul Donbass
Da quando Trump ha incontrato Putin in Alaska lo scorso agosto, l'amministrazione americana ha lasciato intendere di poter appoggiare un accordo di pace in cui l'Ucraina si ritira al confine amministrativo della regione di Donetsk. Kiev insiste di poter difendere quest'area e di non volerla cedere, anche se a dicembre il presidente ucraino Zelensky ha manifestato la disponibilità per un compromesso: creare una zona demilitarizzata o di una zona economica speciale non sotto il pieno controllo di nessuna delle due parti in conflitto. Il Cremlino ha affermato che potrebbe accettare la prima proposta se fosse consentito alla polizia o alla Guardia Nazionale russa di pattugliarla, misura però inaccettabile per Kiev.