Donbass, Kiev propone di rinominare aree contese "Donnyland"

Nei recenti colloqui di pace sulla guerra in Ucraina, funzionari ucraini avrebbero ipotizzato di ribattezzare "Donnyland" (dal nome del presidente statunitense Donald Trump) la porzione del Donbass ancora contesa con la Russia. L'obiettivo è fare leva sulla vanità del tycoon per spingerlo ad assumere una posizione più ferma contro le rivendicazioni territoriali del Cremlino. Lo riporta il quotidiano New York Times citando alcune fonti a conoscenza dei negoziati e secondo le quali un negoziatore ucraino avrebbe persino creato una bandiera per il Donnyland - verde e oro - e un inno nazionale, utilizzando ChatGPT. Il termine continuerebbe a essere usato nei colloqui, ma per l'Ucraina questo tentativo non ha ancora dato risultati.