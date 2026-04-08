Ucraina, Zelensky apre al dialogo con Putin ma esclude Mosca e Kiev: "Incontriamoci altrove, ovunque"

Infine, un passaggio sui rapporti con Donald Trump. "Chi ha un rapporto migliore di me con Trump? Penso che abbiamo buone relazioni perché sono una delle poche persone che gli dice quello che pensa. Non ci sono molte persone che possono dire al Presidente degli Stati Uniti che non ha sempre ragione. Abbiamo bisogno di supporto dagli Stati Uniti, non solo militarmente. Anche loro hanno bisogno di noi e della nostra esperienza acquisita in questi anni di guerra".