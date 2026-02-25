GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Ucraina, attacco a Zaporizhzhia: quattro morti | Nella notte intercettati 95 droni russi
Il comando di Kiev ha reso noto che la caduta dei detriti ha provocato danni materiali. Negli attacchi coinvolti anche bambini
Quattro persone sono state uccise e altre due ferite nel distretto di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. 218 segnalazioni di danni a case, automobili e infrastrutture sono state ricevute dalle autorità locali. Il Servizio di emergenza statale ha riferito che attacchi aerei hanno distrutto un edificio residenziale e hanno causato tre vittime; un altro edificio di due piani è stato danneggiato e ne è stato recuperato un quarto corpo. Un bambino è rimasto ferito e le abitazioni vicine hanno riportato danni da onda d’urto e detriti.
Regno Unito e Francia "si stanno preparando e sono già in procinto di manipolare, non a livello retorico, ma già a livello pratico, la questione delle armi nucleari". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova alla radio Sputnik. Ieri il Servizio di intelligence estera russo (Svr) ha sostenuto che Londra e Parigi avrebbero l'intenzione di armare l'Ucraina con ordigni nucleari. La portavoce ha anche ironizzato affermando che l'unica cosa che manca a Kiev per diventare membro dell'Ue sono le bombe atomiche.
Nella regione di Mykolaiv, il governatore regionale Vitaliy Kim ha riferito che nella notte del 25 febbraio e nelle prime ore del mattino droni russi Shahed 131/136 hanno colpito infrastrutture critiche e di trasporto nei distretti di Mykolaiv e Voznesenskyi, senza feriti.
Gli Stati Uniti "stanno lavorando molto duramente per porre fine alla nona guerra, quella fatta di uccisione e stragi in corso tra Russia e Ucraina, dove ogni mese muoiono 25 mila soldati". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, "La guerra non sarebbe mai iniziata sotto la mia presidenza", ha aggiunto Trump.