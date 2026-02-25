Ucraina, attacco a Zaporizhzhia: quattro morti | Nella notte intercettati 95 droni russi

Quattro persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite nel distretto di Zaporizhia a seguito di attacchi russi. Lo ha reso noto il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Un edificio residenziale è stato distrutto e i soccorritori hanno estratto tre corpi dalle macerie, mentre in un altro indirizzo un edificio residenziale di due piani è stato danneggiato e dalle macerie è stato recuperato un quarto corpo; un bambino è rimasto ferito e le abitazioni vicine hanno riportato danni da onda d'urto e detriti. Nella regione di Mykolaiv, il governatore regionale Vitaliy Kim ha riferito che nella notte del 25 febbraio e nelle prime ore del mattino droni russi Shahed 131/136 hanno colpito infrastrutture critiche e di trasporto nei distretti di Mykolaiv e Voznesenskyi, senza feriti.