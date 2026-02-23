Ucraina, Zelensky: "Putin ha già scatenato la Terza guerra mondiale, va fermato"

"Credo che fermare Putin oggi e impedirgli di occupare l'Ucraina sia una vittoria per il mondo intero. Perché Putin non si fermerà all'Ucraina", ha ribadito Zelensky. E alla domanda se "vittoria" significa riavere tutto il territorio, risponde: "Lo faremo. È solo questione di tempo". Al momento, spiega, mancano uomini e armi, "quindi ora non è possibile, ma tornare ai giusti confini del 1991 non è solo una vittoria, è senza dubbio giustizia".