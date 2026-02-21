Gli aggiornamenti in tempo reale
Ex primo ministro ucraina: "Proseguano negoziati tenendo conto degli obiettivi della Russia" | Mosca: 11 feriti dopo l'attacco di droni in Udmurtia
Tra diplomazia e scontri sul campo, si riaccende il dibattito sul futuro dei negoziati mentre nuovi attacchi aggravano il bilancio del conflitto
I negoziati tra Mosca e Kiev devono continuare, ma qualsiasi intesa dovrà tenere conto degli interessi russi. Lo ha dichiarato l’ex premier ucraino Mykola Azarov all’agenzia Tass, sottolineando l’alto costo del conflitto e la necessità di trovare un terreno comune che soddisfi sia il popolo russo sia quello ucraino. Intanto, in Udmurtia, 11 persone sono rimaste ferite in un attacco notturno con droni attribuito alle Forze Armate ucraine: lo ha riferito su Telegram il ministro della Salute Sergei Bagin.
I negoziati con l'Ucraina devono proseguire, ma un compromesso deve soddisfare gli obiettivi della Russia. Lo ha dichiarato l'ex primo ministro ucraino (2010-2014) Mykola Azarov alla Tass. "Non può essere altrimenti - ha specificato - perché il costo del conflitto è estremamente elevato, e quindi i tentativi di trovare un terreno comune per un compromesso sono estremamente importanti. Un'altra questione è che tipo di compromesso sarà, come soddisferà gli obiettivi della Russia e, soprattutto, quali obiettivi soddisferà in termini di interessi del popolo russo e ucraino", ha affermato.
Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 77 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito, riporta la Tass, il ministero della Difesa: 24 sulla regione di Krasnodar, 13 sulla Crimea, nove ciascuno sulle regioni di Kursk e Rostov, otto sulla regione di Belgorod, cinque sulla regione di Samara, quattro sul Mar d'Azov, tre sulla regione di Saratov e uno ciascuno sulle regioni di Volgograd e Voronezh.