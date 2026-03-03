Commissione Ue: "L'Ucraina ha completato la fase preliminare dei negoziati di adesione"

"Nonostante l'incessante guerra di aggressione della Russia", l'Ucraina "ha completato con successo il processo di screening e ha compiuto progressi nelle riforme fondamentali. Ciò è chiaramente indicato nella nostra ultima relazione sull'allargamento, ed è per questo che accogliamo con favore il completamento dello screening bilaterale in tempi record e ricordiamo la valutazione della Commissione secondo cui tutti e sei i gruppi di cluster sono ora pronti per essere aperti". A dichiararlo è stato un portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano alla stampa. "Ora - ha aggiunto - la decisione è nelle mani degli Stati membri. Siamo pronti a sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'Ue". Un'altra portavoce ha poi spiegato che il tema dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea potrebbe essere oggetto di discussione della telefonata in programma tra la presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, e il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky.