Guerra in Ucraina, Mosca rilancia: "La guerra finirà con la nostra vittoria" | Attesi Witkoff e Kushner al Cremlino

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Il Cremlino ha annunciato l'arrivo "presto" a Mosca degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, parlando all'emittente Rossiya-1. "Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca", ha dichiarato. "Continueremo il nostro dialogo con loro".
Linea dura
Parallelamente, da Mosca arrivano però anche parole che mostrano come il Cremlino non intenda arretrare sul piano militare in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito infatti che l'"operazione militare speciale" si concluderà con una vittoria russa. "Questa è la nostra guerra. E la vinceremo", ha affermato nell’intervista rilanciata dalla Tass. Le dichiarazioni arrivano all'indomani delle parole del presidente Vladimir Putin, secondo cui "il conflitto ucraino sta volgendo al termine".