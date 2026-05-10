Guerra in Ucraina, Mosca rilancia: "La guerra finirà con la nostra vittoria" | Attesi Witkoff e Kushner al Cremlino

Il Cremlino ha annunciato l'arrivo "presto" a Mosca degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, parlando all'emittente Rossiya-1. "Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca", ha dichiarato. "Continueremo il nostro dialogo con loro".