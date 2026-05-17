Mosca sotto attacco, centinaia di droni ucraini sulla Russia

A Mosca e nei territori circostanti il bilancio provvisorio parla di almeno tre morti e numerosi feriti. Le autorità locali riferiscono che oltre 120 velivoli senza pilota erano diretti verso la capitale. Alcuni droni hanno raggiunto obiettivi nell'area urbana e periferica, causando danni a edifici residenziali e a un cantiere vicino a una raffineria di petrolio e gas. Dodici persone sarebbero rimaste ferite proprio nei pressi dell'impianto industriale, che però non avrebbe subito interruzioni operative. Il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, ha parlato di un attacco "su vasta scala", spiegando che una donna è morta dopo l'impatto di un drone contro una casa privata, mentre due uomini sono rimasti uccisi nel crollo di un'abitazione.