Mosca sotto attacco, centinaia di droni ucraini sulla Russia

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La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del Paese, compresa la regione della capitale.
Almeno tre morti
A Mosca e nei territori circostanti il bilancio provvisorio parla di almeno tre morti e numerosi feriti. Le autorità locali riferiscono che oltre 120 velivoli senza pilota erano diretti verso la capitale. Alcuni droni hanno raggiunto obiettivi nell'area urbana e periferica, causando danni a edifici residenziali e a un cantiere vicino a una raffineria di petrolio e gas. Dodici persone sarebbero rimaste ferite proprio nei pressi dell'impianto industriale, che però non avrebbe subito interruzioni operative. Il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, ha parlato di un attacco "su vasta scala", spiegando che una donna è morta dopo l'impatto di un drone contro una casa privata, mentre due uomini sono rimasti uccisi nel crollo di un'abitazione.
Le regioni colpite
Il Ministero della Difesa russo sostiene che i droni ucraini abbattuti nella notte siano stati intercettati sopra 14 regioni del Paese, oltre che sulla Crimea, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov. Tra le aree interessate: Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronezh, Tula, Rostov e Krasnodar, oltre alle regioni attorno a Mosca. Il sindaco della capitale Sergei Sobyanin ha confermato che le difese aeree hanno neutralizzato decine di droni in avvicinamento alla città, evitando conseguenze ancora più gravi. Secondo le ricostruzioni diffuse dalle autorità russe, uno degli attacchi avrebbe colpito un'area vicina alla raffineria di Mosca, provocando danni a strutture esterne ma senza compromettere la produzione dell’impianto. Sono state inoltre danneggiate almeno tre abitazioni. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva promesso nuove azioni di risposta contro obiettivi russi, mentre da Mosca si continua a denunciare un aumento degli attacchi contro il territorio nazionale.