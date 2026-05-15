Mosca: "Scambio di prigionieri con Kiev, 205 per parte"

Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo. Lo ha annunciato l'esercito russo, una settimana dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump in merito a un accordo per un nuovo scambio. "Il 15 maggio, 205 militari russi sono stati rimpatriati dai territori" controllati da Kiev, ha dichiarato l'esercito in un comunicato sui social network. "In cambio, sono stati consegnati 205 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine", ha aggiunto. "Attualmente, i militari russi si trovano sul territorio della Repubblica di Bielorussia, dove ricevono l'assistenza psicologica e medica necessaria", ha precisato l'esercito, aggiungendo che gli Emirati Arabi Uniti hanno "fornito sforzi di mediazione a carattere umanitario".