Mosca: "Scambio di prigionieri con Kiev, 205 per parte"

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Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo. Lo ha annunciato l'esercito russo, una settimana dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump in merito a un accordo per un nuovo scambio. "Il 15 maggio, 205 militari russi sono stati rimpatriati dai territori" controllati da Kiev, ha dichiarato l'esercito in un comunicato sui social network. "In cambio, sono stati consegnati 205 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine", ha aggiunto. "Attualmente, i militari russi si trovano sul territorio della Repubblica di Bielorussia, dove ricevono l'assistenza psicologica e medica necessaria", ha precisato l'esercito, aggiungendo che gli Emirati Arabi Uniti hanno "fornito sforzi di mediazione a carattere umanitario".
Il precedente scambio di prigionieri, che riguardava 193 persone per ciascun campo, risale al 24 aprile. Venerdì scorso, Trump aveva annunciato una tregua di tre giorni nel conflitto tra Kiev e Mosca, da sabato a lunedì scorso, e uno scambio di prigionieri. I negoziati, sotto mediazione americana, sono in sospeso dall'inizio della guerra in Medio Oriente, scoppiata a fine febbraio a seguito dei bombardamenti israelo-americani sull'Iran.