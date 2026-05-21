Zelensky: "Colpita sede Servizi russi nel Kherson, centinaia fra morti e feriti"

La Russia perde terreno in Ucraina: è la prima volta in tre anni
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L'annuncio del presidente ucraino su X con il video dell'operazione: "Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra"
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Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb, l'agenzia di Intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson attualmente sotto il controllo di Mosca. Inoltre è stato distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky postando un video dell'accaduto. "Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti", ha aggiunto. "I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le 'sanzioni' a medio e lungo termine imposte dall'Ucraina continueranno a funzionare", ha aggiunto facendo riferimento ai recenti attacchi delle forze armate di Kiev.
"I soldati del Centro Operazioni Speciali A dell'SSU - scrive nel post su X Zelensky - hanno ottenuto ottimi risultati. Un quartier generale dell'FSB russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato".
"Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le sanzioni a medio e lungo termine imposte all'Ucraina continueranno a funzionare", conclude il presidente ucraino, pubblicando il video dell'operazione.
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L'Ucraina sta intensificando le misure di sicurezza nelle regioni al confine con la Bielorussia. Lo ha dichiarato la stessa Kiev, dopo settimane di timori su un possibile nuovo attacco da parte del principale alleato regionale della Russia. Kiev ha lanciato l'allarme sul fatto che la Russia potrebbe usare la Bielorussia per sferrare una nuova offensiva da nord, anche verso la capitale.
Il Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) ha affermato che le sue unità e l'esercito stanno "attuando una serie completa di misure di sicurezza rafforzate nelle regioni settentrionali del nostro Paese". Le misure - che includono controlli e verifiche intensificati su individui e proprietà - "serviranno da deterrente efficace contro qualsiasi azione o operazione aggressiva da parte del nemico e del suo alleato", ha affermato l'Sbu in una dichiarazione.
Lunedì il Cremlino aveva respinto le accuse dell'Ucraina di voler trascinare ulteriormente la Bielorussia nella guerra, definendole "un tentativo di ulteriore incitamento". Russia e Bielorussia stanno conducendo esercitazioni nucleari congiunte questa settimana, che coinvolgono migliaia di soldati, aerei e forze missilistiche strategiche. Nel corso delle esercitazioni, Zelensky ha dichiarato che il suo Paese si stava "preparando a rispondere a ogni possibile azione nemica, qualora i russi osassero estendere la loro aggressione".