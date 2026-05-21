Speciale Guerra Ucraina
attacco nel territorio ucraino controllato da mosca

Zelensky: "Colpita sede Servizi russi nel Kherson, centinaia fra morti e feriti"

L'annuncio del presidente ucraino su X con il video dell'operazione: "Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra"

21 Mag 2026 - 16:37
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb, l'agenzia di Intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson attualmente sotto il controllo di Mosca. Inoltre è stato distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky postando un video dell'accaduto. "Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti", ha aggiunto. "I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le 'sanzioni' a medio e lungo termine imposte dall'Ucraina continueranno a funzionare", ha aggiunto facendo riferimento ai recenti attacchi delle forze armate di Kiev.

L'esultanza di Zelensky

 "I soldati del Centro Operazioni Speciali A dell'SSU - scrive nel post su X Zelensky - hanno ottenuto ottimi risultati. Un quartier generale dell'FSB russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato".

"Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le sanzioni a medio e lungo termine imposte all'Ucraina continueranno a funzionare", conclude il presidente ucraino, pubblicando il video dell'operazione.

La Russia perde terreno in Ucraina: è la prima volta in tre anni

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Kiev rafforza la sicurezza del confine con la Bielorussia per timore di attacchi

 L'Ucraina sta intensificando le misure di sicurezza nelle regioni al confine con la Bielorussia. Lo ha dichiarato la stessa Kiev, dopo settimane di timori su un possibile nuovo attacco da parte del principale alleato regionale della Russia. Kiev ha lanciato l'allarme sul fatto che la Russia potrebbe usare la Bielorussia per sferrare una nuova offensiva da nord, anche verso la capitale.

Leggi anche

Putin vola da Xi: i nodi del rapporto tra Russia e Cina, dall'energia alla guerra all'AI

Droni su Mosca e Yaroslavl, Zelensky rilancia le operazioni contro la Russia

Il Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) ha affermato che le sue unità e l'esercito stanno "attuando una serie completa di misure di sicurezza rafforzate nelle regioni settentrionali del nostro Paese". Le misure - che includono controlli e verifiche intensificati su individui e proprietà - "serviranno da deterrente efficace contro qualsiasi azione o operazione aggressiva da parte del nemico e del suo alleato", ha affermato l'Sbu in una dichiarazione.

Leggi anche
merz von der leyen

Merz propone di rendere l'Ucraina un "membro associato" dell'Unione europea

Lunedì il Cremlino aveva respinto le accuse dell'Ucraina di voler trascinare ulteriormente la Bielorussia nella guerra, definendole "un tentativo di ulteriore incitamento". Russia e Bielorussia stanno conducendo esercitazioni nucleari congiunte questa settimana, che coinvolgono migliaia di soldati, aerei e forze missilistiche strategiche. Nel corso delle esercitazioni, Zelensky ha dichiarato che il suo Paese si stava "preparando a rispondere a ogni possibile azione nemica, qualora i russi osassero estendere la loro aggressione".

Ti potrebbe interessare

videovideo
crisi ucraina
guerra russia ucraina

Sullo stesso tema