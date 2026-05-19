Un'altra questione che non potrà essere ignorata nell'incontro sono le relazioni internazionali e, in particolare, la guerra in Ucraina. Uno dei dossier più importanti per Mosca, stretta tra lo stallo del fronte militare e i contrattacchi ucraini che solo negli ultimi giorni hanno provocato morti e diverse infrastrutture danneggiate. Le capacità di difesa di Kiev sono cresciute notevolmente: oggi realizza tra l'80 e il 90% dei droni da difesa e circa la metà degli armamenti usati per proteggere il proprio territorio. A questo proposito, Ushakov ha sottolineato: "La stretta relazione russo-cinese è particolarmente rilevante nell'attuale situazione internazionale, ha un effetto stabilizzante", aggiungendo: "Non siamo amici contro nessuno, ma lavoriamo per la pace e la prosperità universale".