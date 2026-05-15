Trump e Xi a tavola, il menu del pranzo finale a Pechino tra polpette di aragosta, ravioli e brownies all'americana

Dopo tè e incontri bilaterali con le rispettive delegazioni, Trump e Xi si sono seduti intorno a un tavolo per quello che rappresenta l'ultimo pranzo cinese del leader americano prima della partenza. Il menù, secondo la Casa Bianca citata dalla Cnn, comprendeva una selezione ampia di piatti della tradizione locale e della cucina fusion. Tra le portate spiccano merluzzo tritato in zuppa di pesce, polpette di aragosta croccanti e saltate in padella, filetto di manzo scottato con ripieno di spugnole, pollo e capesante kung pao. Presenti anche verdure di stagione brasate, germogli di bambù, funghi e fagioli, oltre a manzo stufato in panino (meglio noto come bao) e ravioli di maiale con gamberetti al vapore. Per dessert sono stati serviti brownies al cioccolato (in pieno stile americano), frutta fresca, gelato, caffè e tè, a chiusura del pranzo tra i due leader.