prosegue il conflitto

Cremlino gela Trump sulla tregua con l'Ucraina: "La proroga del cessate il fuoco non dipende solo da lui"

Il consigliere di Putin definisce "infondata" la speranza americana di estendere la pausa oltre l'11 maggio

09 Mag 2026 - 17:42
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La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è "infondata", ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "Ma lui ci spera - ha aggiunto Ushakov, citato dalla Tass - e perché no? Ci sta lavorando". Tuttavia, ha sottolineato, l'estensione della tregua "non dipende solo da lui, ma anche dalle altre due parti". Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio, annunciato ieri da Trump, è stato raggiunto dopo che "i rappresentanti delle amministrazioni russa e americana hanno passato due giorni a discuterne al telefono".

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