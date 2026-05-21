Merz propone di rendere l'Ucraina un "membro associato" dell'Unione europea

La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile ha cambiato la situazione e la Germania e la maggior parte degli altri Paesi dell'Ue sperano che questi negoziati inizino ufficialmente, sebbene siano già in corso colloqui informali con Kiev. Si prevede che questi negoziati saranno lunghi e difficili, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. L'Ucraina è un importante produttore agricolo e il suo peso economico è motivo di preoccupazione per alcuni Paesi, tra cui la Francia.