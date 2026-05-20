Xi Jinping ha parlato in occasione dell'incontro con Putin sulla situazione geopolitica mondiale. Il leader cinese ha dichiarato che il mondo odierno è tutt'altro che pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale "pericolosamente vicino a un ritorno a una lotta per il potere e il dominio in stile legge della giungla". Il presidente cinese afferma anche che "la Cina e la Russia devono assumersi con fermezza le responsabilità di grandi nazioni, sostenere l'autorità delle Nazioni Unite e i principi di equità e giustizia internazionali, e opporsi a ogni forma di prepotenza unilaterale e a ogni tentativo di riscrivere la storia".