Le coste libiche e il Mediterraneo centrale rischiano di trasformarsi in un nuovo spazio operativo della guerra indiretta tra Ucraina e Russia, con possibili ricadute sulla sicurezza marittima, sui traffici energetici e sugli equilibri diplomatici tra Tripoli, Mosca e Kiev. E' lo scenario evocato da Ivan Us, consigliere per la politica estera dell'Istituto nazionale per gli studi strategici di Kiev, secondo cui personale militare libico sarebbe stato addestrato da esperti ucraini, in particolare nell'impiego di droni, nell'ambito di un'intesa di lungo periodo tra Kiev e il Governo di unità nazionale libico. La Grecia ha già lanciato l'allarme su questa possibile escalation, mentre il Paese, di per sé frammentato, resta conteso tra i due fronti.