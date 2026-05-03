Ucraina, Zelensky: "Colpite due petroliere russe nel Mar Nero, appartenevano alla flotta ombra"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novorossiysk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio. "I nostri militari continuano ad applicare sanzioni contro la flotta petrolifera ombra russa: hanno colpito due di queste navi nelle acque all'ingresso del porto di Novorossiysk", ha dichiarato il presidente. "Ringrazio il capo di Stato per aver guidato l'operazione, gli agenti del controspionaggio dei Servizi di sicurezza e la nostra marina per i costanti risultati positivi", ha concluso.